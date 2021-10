Messerattacke in Würzburg Täter äußert sich erstmals bei Vernehmung

Drei Frauen starben in einem Kaufhaus: Der Angreifer von Würzburg will seinem Anwalt zufolge an der Aufklärung der Tat mitwirken. Psychiatrische Gutachten sollen Aufschluss über seine Schuldfähigkeit geben.