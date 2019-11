Nach dem tödlichen Schuss eines Auszubildenden der Polizei auf einen Mitschüler hat die Staatsanwaltschaft den Schützen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der zur Tatzeit 19 Jahre alte Mann soll sich vor dem Jugendschöffengericht des Würzburger Amtsgerichts verantworten.

Zu dem Vorfall kam es laut Anklage im Februar. Der Beschuldigte soll in der Unterkunft der Bereitschaftspolizei in Würzburg mit seiner Dienstwaffe seinen Mitschüler getroffen haben. Der schwer verletzte junge Mann war damals von einem Notarzt noch in eine Klinik gebracht worden, wo er kurz darauf starb. Er war nach ersten Angaben um die 20 Jahre alt.

Der tödliche Vorfall sei die Folge "mehrfachen persönlichen Versagens", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben machte er nicht.

Kurz nach dem Vorfall hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vermutet, der Polizeischüler habe beim Entladen eine Kugel im Lauf der Waffe vergessen und nur das Magazin entnommen. "Das war wahrscheinlich die Ursache", sagte Herrmann damals.