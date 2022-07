»Ein Blutbad angerichtet«

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Flüchtling nach der Beweisaufnahme Mord in drei Fällen, versuchten Mord in sechs Fällen, versuchten Totschlag in vier Fällen sowie gefährliche, schwere und vorsätzliche Körperverletzung vor. »Es waren vier Minuten, in denen der Beschuldigte ein Blutbad angerichtet hat«, sagte Henkel. Er habe die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt.

Die meisten der sieben Nebenklagevertreter schlossen sich den Anträgen der Generalstaatsanwaltschaft an. Am Dienstag sind die Schlussworte der Verteidigung geplant, womöglich fällt dann auch das Urteil.