Würzburg Verdacht auf illegales Autorennen - Raser muss in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts auf versuchten Mord muss ein 20 Jahre alter Raser nach einem möglichen illegalen Autorennen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sich am Sonntag in Würzburg mit einem Kontrahenten ein Rennen geliefert zu haben.

Dabei soll er am Steuer einer gemieteten, hochmotorisierten Limousine über eine rote Ampel gefahren sein und die gehörlose Frau sowie ihren Hund erfasst haben. Die 42-Jährige hatte die Straße den Angaben zufolge bei grüner Fußgängerampel überquert. Sie trug schwere Schädelverletzungen davon, konnte die Klinik aber inzwischen verlassen.

Am Dienstag durchsuchten Beamte die Wohnung des Fahrers sowie die seiner drei Mitfahrer mit Alter von 18, 20 und 24 Jahren. Ziel sei gewesen, Handys sicherzustellen in der Hoffnung, dass die Beteiligten den Unfall und das mögliche Rennen gefilmt hatten.

Ein Ermittlungsrichter habe am Mittwoch die Haft angeordnet, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die Polizei fahndet nach dem zweiten Fahrer, der einen silberfarbenen Mercedes gelenkt haben soll. Beiden wird ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.