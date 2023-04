Polizeiaussage Wunsiedel – Elfjähriger mutmaßlich an Tod von Zehnjähriger beteiligt

Im Fall eines toten Mädchens in einer Kinderhilfe-Einrichtung in Wunsiedel haben die Ermittler eine erschreckende vorläufige Erkenntnis. Der Spurenauswertung zufolge soll ein Elfjähriger an der Tat beteiligt gewesen sein.