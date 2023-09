Im Fall eines getöteten Mädchens in einem Kinderheim in Oberfranken sind die Ermittlungen abgeschlossen. Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod des Kindes gehen die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass ein elf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Heim in Wunsiedel lebte, die Zehnjährige umbrachte. Der Junge kann aber wegen seines Alters dafür nicht bestraft werden.