In dem Fall sind viele Fragen weiterhin offen. Unklar ist unter anderem das Motiv für das Verbrechen. Der Vater des später tot aufgefundenen Jungen hatte seinen Sohn am Dienstagabend als vermisst gemeldet, weil er nicht von einem Treffen mit einem ebenfalls 14-Jährigen aus Wunstorf nach Hause zurückgekommen war.

Seelsorge für Mitschüler und Mitschülerinnen

Nachdem der andere Jugendliche in einer Befragung Angaben zu dem Fall gemacht hatte, gingen die Ermittler zunächst von einem Versteck in einem Wald aus – Feuerwehrkräfte und mehrere Hundertschaften der Polizei durchkämmten erfolglos den Luther Forst. Schließlich wurde die Leiche in etwa drei Kilometer Entfernung von dem Waldgebiet auf dem Brachgelände an einem Feldrand in Blumenau entdeckt.