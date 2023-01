Verbrechen in Wunstorf an 14-Jährigem Stumpfe Gewalteinwirkung war Todesursache

Im Fall des mutmaßlichen Mordes an einem 14 Jahre alten Jungen in Wunstorf haben die Ermittler das Ergebnis der Obduktion mitgeteilt. Der mutmaßliche Täter wurde in die Jugendanstalt Hameln gebracht.