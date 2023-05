Nach dem Tod eines 14-jährigen Jungen aus dem niedersächsischen Wunstorf hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Gleichaltrigen wegen heimtückischen Mordes erhoben.

Auch sei der Jugendliche wegen versuchter Erpressung in zwölf Fällen angeklagt, sagte Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Er soll in der Nachbarschaft Erpresserbriefe eingeworfen haben, in denen er drohte, den Nachbarn oder ihren Kindern »etwas anzutun«, wenn sie kein Geld für ihn deponierten. Der 14-Jährige schwieg den Angaben zufolge weiter zu den Vorwürfen.