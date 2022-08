Der 55-Jährige war am 4. März 2018 in der Nähe seines Hauses in Haan bei Wuppertal angegriffen und schwer verätzt worden. Die Täter hatten ihn mit hochkonzentrierter Schwefelsäure übergossen.

Angeklagter bestreitet die Tat

Nach dem ersten Anschlag habe er sich aus Sicherheitsgründen einer Laufgruppe angeschlossen. Beide Täter hätten sich im Gebüsch versteckt und ihn auf genau den 300 Metern abgepasst, die er allein unterwegs gewesen sei. »Einer kam von hinten und hat mich geschubst, da bin ich dem anderen, der von vorne kam, in die Arme gestolpert.«

Er sei überrascht gewesen, wie professionell, ja sanft er damals zu Boden gebracht und fixiert worden sei, sagte Günther. »Da wusste jemand, was er tat«, sagte Günther. Dann habe ihn ein Schwall Säure getroffen.