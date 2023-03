Ermittler haben in einem Fall von schwerem Kindesmissbrauch den mutmaßlichen Täter über eine Fotofahndung an Schulen gefasst. Der 37-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch in Wuppertal festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Bundeskriminalamt (BKA) und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen am Montag mitteilten.