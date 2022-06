Der 36-Jährige habe zum Tatvorwurf bis zuletzt geschwiegen, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft für den Mann beantragt, die Verteidigung einen Freispruch: Am Körper der Toten sei eine Hautschuppe mit der DNA eines fremden Dritten entdeckt worden. Das Gericht hatte angesichts der Spurenlage jedoch keine Zweifel an der Täterschaft des Mannes.