Nach einem Schusswaffeneinsatz in Wuppertal am Pfingstsonntag wird gegen drei Polizeibeamte ermittelt. Demnach sollen zwei Polizistinnen und ein Polizist bei einem Einsatz auf einen Mann geschossen haben, der mit einem Messer in der Innenstadt unterwegs war. Der Mann sei dabei von mehreren Kugeln getroffen und schwer verletzt worden.