Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Ausländern im sächsischen Wurzen im Januar 2018 sind nach SPIEGEL-Informationen acht Männer angeklagt worden.

Insgesamt drei Libanesen müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Teilweise wird ihnen zudem Landfriedensbruch vorgeworfen.

Drei Deutsche sind demnach wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, zwei weiteren Deutschen wird Sachbeschädigung vorgeworfen.

In Wurzen waren am 12. Januar 2018 in einem Park zwei Gruppen "junger Deutscher und Ausländer" gewaltsam aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung, die sich später von dem Park in ein Wohnhaus verlagert hatte und an der insgesamt mehrere Dutzend Menschen teilgenommen haben sollen, hatten sieben Männer zum Teil schwere Verletzungen erlitten. (Lesen Sie hier eine Reportagezur Stimmung in Wurzen nach der Tat.)

Im Video: Flüchtlinge in Wurzen: "Eine gute Stadt - aber nicht für Ausländer"

Video SPIEGEL ONLINE

Die Polizei konnte die Auseinandersetzung nach etwa einer Stunde beenden, Festnahmen hatte es bei dem Vorfall nicht gegeben.