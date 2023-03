Fast fünf Jahre nach dem gewaltsamen Tod des US-Rapper XXXTentacion sind drei Männer des Mordes für schuldig befunden worden. Die Geschworenen beendeten damit mehr als eine Woche der Beratungen in dem Fall. Das Strafmaß gegen Michael Boatwright, Dedrick Williams und Trayvon Newsome soll am 6. April verkündet werden. Der Termin gilt in diesem Fall als Formalität: Die Gesetze im US-Bundesstaat Florida sehen für Mord ersten Grades lebenslange Haftstrafen vor.