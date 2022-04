Der »Doctor Strange«-Darstellerin Zara Phythian werden in einem Gerichtsverfahren in Großbritannien zahlreiche sexuelle Übergriffe an einem Mädchen vorgeworfen. Zusammen mit ihrem Ehemann soll sie in den Jahren von 2005 bis 2008 die zu Beginn 13-Jährige mehrfach gefügig gemacht und anschließend missbraucht haben, berichten der Sender BBC und der »Independent «. Sie beziehen sich auf Anschuldigungen der inzwischen erwachsenen Frau, die in dem Prozess per Einspieler vorgebracht wurden.