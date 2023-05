In Brandenburg ist nach mehrtägiger Suche die Leiche eines 21-Jährigen in einem See gefunden worden. »Wir gehen davon aus, dass es sich um einen der Vermissten handelt«, sagte ein Sprecher der Polizei in Neuruppin. Einsatzkräfte hätten den Toten am Morgen im Großen Wentowsee geborgen.