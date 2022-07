Ein Dreijähriger ist in Sachsen-Anhalt nach einem Unfall mit einem Quad gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 71-Jähriger war demnach mit dem Kind am Sonntag auf einem Feldweg bei Zerbst mit dem Fahrzeug unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte das Quad in einen Graben.