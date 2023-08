Polizeieinsatz in Brandenburg Hund stoppt Autodieb

Ein Hund hat in Zeuthen im Landkreis Dahme-Spreewald durch sein Bellen einen Autodieb in die Flucht geschlagen. Nach Polizeiangaben wurde der Besitzer des Tieres bei einem Spaziergang am frühen Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr auf einen Transporter aufmerksam, der in der Gemeinde ohne Licht unterwegs war.