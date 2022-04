Erste Aussage in Zivilprozess Johnny Depp bestreitet, seine Ex-Frau Amber Heard geschlagen zu haben

Hollywood -Star Johnny Depp hat erstmals im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard ausgesagt und dabei bestritten, seine frühere Partnerin jemals geschlagen zu haben. »Es gab Streitereien und Dinge dieser Art, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich Frau Heard irgendwie geschlagen hätte«, sagte der Schauspieler am Dienstag vor dem Gericht in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington . »Ich habe in meinem Leben noch keine Frau geschlagen.«

Depp wirft seiner Ex-Frau vor, in einem 2018 von der »Washington Post« veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. In dem Beitrag hatte sich die heute 35-jährige Heard als Opfer von häuslicher Gewalt bezeichnete. Die Schauspielerin nannte ihren Ex-Mann dabei zwar nicht namentlich. Depp argumentiert aber, ihm werde implizit häusliche Gewalt unterstellt, zumal Heard ihn schon 2016 öffentlich eines tätlichen Angriffs bezichtigt hatte.

Depp und Heard hatten 2015 geheiratet, sich aber nach nur 15 Monaten Ehe wieder getrennt. In einem Prozess in London standen sich die beiden 2020 bereits gegenüber. Depp hatte gegen die Boulevardzeitung »Sun« geklagt, die ihn als »Ehefrauen-Schläger« bezeichnet hatte. In dem Prozess sagte Heard als Zeugin aus, Depp unterlag. Die Mehrheit der in der Zeitung erwähnten Vorwürfe habe sich als wahr erwiesen, hatten die Richter in ihrem Urteil festgestellt.