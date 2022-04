Die sächsische Landesärztekammer warnt vor einem mutmaßlich falschen Arzt, der womöglich Schwangerschaftsabbrüche anbietet.

Der Mann gebe sich als »dipl. med. oder Dipl. med. Ingo Lauterbach« aus, heißt es in einer Mitteilung. Er arbeite seinen Angaben zufolge in einer eigenen Niederlassung in Zschopau im Erzgebirgskreis.