Nach dem Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle ist vor dem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Argentinien zu einem Eklat gekommen. Die Schweigeminute vor dem Spiel wurde offenbar von einem Mann gestört, der laut die die Nationalhymne brüllte, wie im Fernsehen deutlich zu hören war.

Erst als ein weiterer Zuschauer "halt die Fresse" in Richtung des Mannes rief, verstummte dieser. Im Stadion war daraufhin Applaus zu hören, Nationalspieler Serge Gnabry schmunzelte. Auf Twitter sorgte der Hymnensinger während der Schweigeminute für Empörung. "Fußball, du kannst so hässlich sein", twitterte ein User.

Anlass der Schweigeminute war der Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle. Dort hatte am Mittag ein Mann mutmaßlich eine Passantin nahe dem jüdischen Friedhof sowie einen Gast in einem Döner-Imbiss erschossen. Der mutmaßliche Täter hatte zudem versucht, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in eine Synagoge einzudringen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, dass es nach Einschätzung des Generalbundesanwalts ausreichend Anhaltspunkte für einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund gebe. "Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse müssen wir davon ausgehen, dass es sich zumindest um einen antisemitischen Angriff handelt", sagte Seehofer.