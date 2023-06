Die Polizei nahm den Angaben zufolge einen 19 Jahre alten Verdächtigen in Gewahrsam. Er soll mindestens einen der Toten kennen. Er werde wegen zweifachen Totschlags angeklagt. Der Hintergrund des Vorfalls in Richmond war zunächst unklar. Offen war, ob der Vorfall mit der Abschlussfeier in Zusammenhang stand.