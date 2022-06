Zwischen Schweden und Finnland Großer Teppich unbekannter Substanz in der Ostsee entdeckt

In der Ostsee ist eine unbekannte Substanz an der Wasseroberfläche entdeckt worden. Der Teppich sei zuerst in der Bottensee zwischen Schweden und Finnland aufgefallen und erstrecke sich mittlerweile über 77 Quadratkilometer, teilte die Küstenwache mit. Worum es sich dabei genau handele, sei noch unklar. Mineralöl, das einen deutlichen Schimmer an der Wasseroberfläche aufweist, habe man früh ausschließen können.