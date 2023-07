Auf dem CSD in Frankfurt am Main ist es zu einem Zwischenfall zwischen Polizeibeamten und Teilnehmenden gekommen. Während der Demo-Zug am Eschenheimer Tor vorbeizog, versuchten Demonstrierende, die Regenbogenflaggen eines Streifenwagens herunterzureißen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt auf Anfrage.



Der Wagen nahm nach Polizeiangaben selbst an dem Aufzug teil, darin saßen die Ansprechpartnerin und der Ansprechpartner für queere Lebensweise der Polizei Hessen. Damit die Parade störungsfrei fortgesetzt werden könne, habe die Polizei den Streifenwagen aus der Demo entfernt. Verletzt worden sei niemand, die Ermittlungen bezüglich einer Anzeigenerstattung dauerten an.



Grund für den Zwischenfall sind offenbar Konflikte innerhalb der Community, wie mit der Polizei umzugehen sei. Das CSD-Frankfurt-Team schreibt in einem Info-Flyer zu der Veranstaltung: »Der Vorstand des CSD lehnt jedoch jede Form von Anfeindungen und Beleidigungen ab, auch gegen Polizist*innen.« Zuvor stand dort offenbar deutlicher, dass Plakate und Aktionen gegen die Arbeit der Polizei während des CSD nicht toleriert werden könnten. In einem Blogbeitrag einer queeren Initiative in Frankfurt und auch in sozialen Medien wurde diese Haltung der CSD-Organisatorinnen und Organisatoren scharf kritisiert.