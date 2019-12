Zypern Diebe stehlen Koffer - mit Urne darin

"Dennis 2000 - 2019" stand auf dem hölzernen Gefäß, das ein schwedisches Ehepaar laut eigenen Angaben mit in den Urlaub nach Zypern genommen hatte. Jetzt ist die Urne mit der Asche des verstorbenen Sohnes verschwunden.

Wie das Paar der örtlichen Polizei meldete, wurde der Behälter zusammen mit einem Koffer aus dem Auto gestohlen, das sie vor einem Restaurant an der Governor's Beach an der Südküste der Insel geparkt hatten. Laut Polizei zerschlugen die Diebe das Autofenster und entwendeten den Koffer, in dem sich neben der Urne auch 200 Euro Bargeld befunden haben sollen.

Την κλοπή ενός ξύλινου κουτιού που περιέχει την τέφρα του νεκρού παιδιού τους, κατήγγειλε στην Αστυνομία ζεύγος επισκεπτών στην Κύπρο, απευθύνοντας έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

➡️https://t.co/eIIYA2OpXO#Cyprus #cypolice pic.twitter.com/IWBZuCIraq — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) December 28, 2019

Offiziell gibt es keine Stellungnahme dazu, warum das in Polen lebende Ehepaar mit der Urne in den Weihnachtsurlaub gefahren war. Das Internetportal "In Cyprus" berichtete, die in Polen geborene Mutter habe die Asche ihres vor fünf Monaten verstorbenen Sohnes an der Küste verstreuen wollen.

Jetzt appellierte die Frau verzweifelt an die Diebe, ihr die Urne zurückzugeben. Sie schrieb eine Belohnung von 200 Euro aus. Die Polizei bat die Öffentlichkeit via Twitter um Mithilfe.