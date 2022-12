Die Auswirkungen der Kältewelle waren bis in den Süden der USA zu spüren. Ernst wurde die Lage angesichts der gefallenen Temperaturen auch für Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu Mexiko, von denen derzeit viele auf den Straßen der Grenzstädte campieren.

Am Sonntag beruhigte sich der Sturm in den meisten Bundesstaaten etwas. Der Wintersturm hatte weite Teile der USA bereits seit dem Vorweihnachtstag im Griff. Mehr als 200 Millionen Menschen hatten Unwetterwarnungen erhalten. Mehrere Bundesstaaten hatten vorsichtshalber den Notstand ausgerufen, unter anderem New York. »Mutter Natur verlangt uns dieses Wochenende alles ab, was sie zu bieten hat«, hatte die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, gesagt.