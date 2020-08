"Blinder Passagier" Katze reist in Lkw-Anhänger von Tunesien bis nach Deutschland

Die Katze hüpfte wohl in Tunesien in einen Anhänger - und konnte ihn erst in Unterfranken verlassen: Nun hat sie zumindest ein vorläufiges Zuhause gefunden und erholt sich dort von den Strapazen.