Strand in Kalifornien Drei Menschen sterben bei Abrutschen eines Steilhangs

An einem beliebten Strandabschnitt nahe der kalifornischen Stadt San Diego sind an einem Steilhang mehrere Tonnen Sand und Geröll abgerutscht und haben Menschen unter sich begraben. Drei Menschen starben, mindestens zwei weitere wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur AP verletzt.

Bereits kurz nach dem Einsturz eilten Retter zum Unglücksort, um Verschüttete auszugraben. Auch Suchhunde kamen zum Einsatz. Eine Verletzte sei noch vor Ort gestorben, zwei weitere Menschen seien im Krankenhaus verstorben, teilten die örtlichen Behörden mit. Bei den Opfern soll es sich um Erwachsene handeln.

Das Unglück ereignete sich am Freitag um 15 Uhr Ortszeit am Grandview Beach in Encinitas, einem Vorort von San Diego. Augenzeugen berichteten, der Strand sei gut besucht gewesen, als ein Steilhang ins Rutschen gekommen sei. Die Gegend ist auch bei Touristen und Surfern beliebt.

Die Behörden schlossen den Strandabschnitt zunächst. Er ist durch eine Holztreppe erreichbar. Nahegelegene Häuser sollen nicht in Gefahr sein. Laut Behörden kommt es in Südkalifornien immer wieder zu Erdabrutschen an Steilküsten. Der Einsturz in Encinitas sei aber ungewöhnlich groß gewesen. Der Wasserstand an dem schmalen Strand soll in den vergangenen Tagen eher hoch gewesen sein.