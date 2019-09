Nach dem Brand auf einem Boot vor der kalifornischen Küste haben die Rettungskräfte vier Todesopfer geborgen, das teilten die Behörden mit. Dutzende weitere Menschen werden weiter vermisst.

Nur fünf Besatzungsmitglieder konnten sich vor dem Feuer auf dem Tauchboot vor der Insel Santa Cruz retten. Insgesamt seien 38 Personen auf dem Schiff gewesen, teilte die Küstenwache mit. Die Hoffnung, dass sich viele Menschen aus dem brennenden Schiff retten konnten, ist gering. Sie würden Vorbereitungen für die Bearbeitung vieler Todesfälle treffen, sagte ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Santa Barbara der "Los Angeles Times".

Es werde befürchtet, dass viele Passagiere von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Sie hätten unter Deck geschlafen, sagte ein Sprecher der Küstenwache im CNN-Interview. Die Suche nach möglichen Überlebenden geht weiter.

Notruf um drei Uhr morgens

Das Boot war in der Nacht auf Montag vor Santa Cruz in Flammen aufgegangen. Kurz nach drei Uhr morgens sei ein Notruf von dem Schiff bei der Küstenwache eingegangen. Dichter Nebel in der Region habe den Einsatz der Rettungsteams erschwert, hieß es.

Zahlreiche Löschboote waren zu der Unglücksstelle geeilt. Das Boot sank der Küstenwache zufolge noch während die Feuerwehrleute versuchten, den Brand zu löschen.

Die "Conception" war von dem Küstenort Santa Barbara zu einem Taucherausflug entlang der Kanalinseln gestartet. Es hatte eigentlich am Montagabend wieder in dem Hafen einlaufen sollen. Die Inseln vor Santa Barbara sind ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler.