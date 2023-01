Fast 200.000 Haushalte ohne Strom

Am Mittwoch starb ein Kind durch das Unwetter – es wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Das Kind im Alter von etwa zwei Jahren sei noch am Unfallort im Bezirk Sonoma County westlich der Hauptstadt Sacramento für tot erklärt worden, berichtete die Zeitung »Press Democrat« am Mittwochabend. Schon am Wochenende hatte es in Kalifornien heftig gestürmt, es kam zu Überschwemmungen, mehrere Menschen starben.