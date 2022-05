»Die Vegetation ist so trocken, dass es für das Feuer einfach ist, sich sehr schnell auszubreiten«, sagte er. Medienberichten zufolge mussten Hunderte Anwohner ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt worden sei aber bislang niemand. Die Feuerwehr sei die Nacht über im Einsatz gewesen.

Der Südwesten der USA leidet bereits seit Wochen unter mehreren Waldbränden, die nach Angaben der Behörden durch die anhaltende Trockenheit begünstigt werden. Am schlimmsten betroffen ist derzeit der Bundesstaat New Mexico.

Erst im vergangenen Jahr hatte in Kalifornien zwischen Juli und Oktober eines der größten Feuer in der Geschichte des US-Bundesstaates gewütet. Das Dixie-Feuer hatte nahezu 3900 Quadratkilometer Land und mehr als 1300 Gebäude zerstört. Tausende Rettungskräfte kämpften zeitweise gegen die gewaltigen Flammen an, Ermittler fanden heraus, dass eine Stromleitung, die mit einem Baum in Berührung gekommen war, das Feuer entzündet hatte.