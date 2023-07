Polizeieinsatz in Long Beach »Help Me!«-Zettel rettet gekidnapptes Mädchen

Einsatz erfolgreich, Straftäter festgenommen, mögliches Opfer befreit. Aber was war eigentlich passiert?

Der Aussage des 13-jährigen Mädchens zufolge stand sie am 6. Juli in ihrer texanischen Heimatstadt San Antonio an einer Bushaltestelle, als neben ihr ein Auto hielt. Der Fahrer habe eine schwarze Handfeuerwaffe auf sie gerichtet und sie gezwungen einzusteigen.

Der Mann sei mit ihr als Gefangener in drei Tagen über die US-Bundesstaaten New Mexico und Arizona nach Kalifornien gefahren (also mehr als 2200 Kilometer) und habe mehrfach angehalten, um sie sexuell zu missbrauchen, schreibt die Polizei von Long Beach in ihrer Pressemitteilung zu dem Fall.