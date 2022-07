Der Pilot eines Leichtflugzeugs, das ein Werbebanner hinter sich herzog, ist vor der kalifornischen Küstenstadt Huntington Beach verunglückt – und ohne größere Verletzungen geborgen worden. Wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Medien berichten, stürzte die Maschine am frühen Freitagnachmittag in die Brandung, genau an dem Strandabschnitt, wo ein Juniorenwettbewerb kalifornischer Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer stattgefunden habe.