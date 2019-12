Im kalifornischen Muir Woods National Monument ist ein Mann gestorben, nachdem er von einem Mammutbaum getroffen wurde. Das Unglück ereignete sich der Polizei von Marin County zufolge am späten Nachmittag des 24. Dezember.

Einsatzkräfte hätten den 28-Jährigen leblos neben einem großen Mammutbaum gefunden, der "unerwartet" zu Boden gestürzt gewesen sei. Der Verstorbene stammt den Angaben zufolge aus Minnesota.

Laut Medienberichten war der 28-Jährige mit zwei anderen Personen auf einem Wanderweg in dem Park in der Nähe von San Francisco unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Eine Frau kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wie unter anderem der "Guardian" schreibt.

Einem Sprecher des Parks zufolge handelt es sich bei dem Unglück um ein sehr seltenes Ereignis. Die Ursache seien möglicherweise Winterstürme und Regenfälle, durch die der Boden rund um die Wurzeln des 61 Meter hohen Baumes aufgeweicht sei. Der Vorfall werde untersucht.

Das Muir Woods National Monument ist vor allem für seine mehrere Hundert Jahre alten Küstenmammutbäume bekannt. Das älteste Exemplar soll 1200 Jahre alt sein. Der Park wird jährlich von fast einer Million Menschen besucht.