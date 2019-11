Tier macht Sachen Robbenbaby verirrt sich auf Parkdeck

In Kalifornien ist ein Robbenbaby in wasserlosen Gefilden gelandet. Auf einem Parkdeck wurde das Tier eingefangen. Es hört auf den Namen Santos.

Am Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr im kalifornischen Redwood City zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Ein Anrufer hatte die Polizei alarmiert und berichtet, ein Robbenbaby habe sich auf ein Parkdeck verirrt.

Mit einer Seilschlinge gelang es den Helfern, das fünf Monate alte Jungtier einzufangen. Es posierte noch für Fotos - dann döste es völlig erschöpft weg.

Die Retter dokumentierten den Vorgang in einem Video, das sie bei Instagram posteten. "Das ist so süß. Besonders der Teil, wo er seinen Kopf nicht mehr hochhalten kann, weil er so müde ist!", kommentierte ein Nutzer den Clip.

Mitarbeiter des örtlichen Meeressäugerzentrums brachten die kleine Robbe später in eine Tierklinik im nahegelegenen Sausalito. Dort sollte sie zunächst untersucht werden. Santos wirke munter, zitierte der Sender CNN einen Sprecher der Klinik, Giancarlo Rulli.

Bei dem Tier handele es sich um einen Nördlichen Seebären (Callorhinus ursinus). Es sei ungewöhnlich, Vertreter der Spezies an Land zu finden. Laut US-Ozeanbehörde NOAA verbringen die Robben die meiste Zeit im offenen Ozean fernab der Küste und auf abgelegenen Inseln.