Unwetter in Kalifornien »Wir befürchten, dass noch mehr Erde abrutscht, während wir hier sprechen«

Jahrzehntelang war es in Kalifornien zu trocken. In dieser Saison bringen starke Regenfälle Überschwemmungen, Schlammlawinen und Erdrutsche in den US-Bundesstaat – und einen Pool an den Abgrund.