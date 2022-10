Aus Gefängnis in US-Staat Kalifornien Unschuldiger kommt nach 38 Jahren frei

Ein DNA-Test hat bestätigt, was Maurice Hastings schon immer beteuerte: Er ist in einem alten Mordfall unschuldig. Der 69-Jährige zeigte sich nach seiner Entlassung nicht verbittert – und sagte, was er jetzt vorhat.