Unwetter in Kalifornien Dauerregen, Flut und Erdrutsche

Kalifornien kommt nicht zur Ruhe. Eine Reihe von Stürmen und heftige Regenfälle sorgen in weiten Teilen des US-Bundesstaats für Überflutungen, so wie hier in Sacramento. Drohnenbilder zeigen den extrem hohen Wasserpegel nahe der Interstate 5. Im Westen der Stadt ist die Flut zudem gefährlich dicht an Wohnhäuser herangerückt.

Auch im Fresno County versickern die Wassermassen nach den extremen Regenfällen nicht und werden zu reißenden Strömen. Laut dem Nationalen Wetterdienst fielen in großen Teilen von Zentralkalifornien seit dem 26. Dezember so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr.

An der Küste sorgte das Unwetter außerdem tagelang für Starkwinde.

Barry Parker, Feuerwehrchef Ventura County:

»Dieser Sturm war anders, denn er hielt viel länger an. Er war intensiver, weil der Boden aufgrund des vorangegangenen Sturms viel stärker gesättigt war. Das hat zu mehr Überflutungen geführt – und zu viel mehr Rettungseinsätzen wegen der Bodensättigung.

Am Dienstag teilte Gouverneur Gavin Newsom mit, dass die Zahl der Todesopfer durch die Unwetter auf mindestens 17 gestiegen sei. Und schon am Mittwoch war die Zahl wieder überholt: Denn diese Rettungsaktion in Sonoma County kam zu spät. Die Einsatzkräfte fanden die Leiche einer 43 Jahre alten Frau in einem Auto unter Wasser.

Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl noch weiter steigen wird. Mehrere Personen werden weiter vermisst.

Dass Menschen ertrinken, ist aber längst nicht das einzige Risiko. Auch umgestürzte Bäume sorgen für Lebensgefahr – oder Erdrutsche wie dieser.

Aaron Ready, Einwohner von La Conchita:

»Hier sind wir nicht wirklich von Fluten betroffen – aber von dem Hügel hinter uns. Deshalb halten wir ein Auge auf die Gesamtmenge an Regen. Und zum Glück haben wir immer noch Strom – und Einrichtungen, um Schutz zu bieten.«

Da geht es den Menschen in La Conchita deutlich besser als vielen anderen. 54.000 Häuser und Unternehmen waren laut Daten der Website Poweroutage.us Stand Mittwochnachmittag ohne Strom. Und das ist schon eine massive Verbesserung: Am Wochenende waren zetiweise fast eine halbe Million Haushalte betroffen.

Und weiter gilt: Die Situation ist längst nicht ausgestanden. In der kommenden Woche werden noch heftigere Regenfälle erwartet.