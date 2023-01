Die Zahl der Toten durch die schweren Unwetter in Kalifornien ist auf mindestens 17 gestiegen. Das berichtete Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag (Ortszeit) in einer neuen Zwischenbilanz zu den seit Tagen anhaltenden Winterstürmen. Am Tag zuvor ging Newsom von mindestens 14 Toten aus.