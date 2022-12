Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 im Norden Kaliforniens sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie seien an den Folgen eines »medizinischen Notfalls« während oder gleich im Anschluss an den Erdstoß gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Humboldt County am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. Mindestens elf Menschen wurden demnach verletzt.