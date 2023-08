Eines der vermintesten Länder Welt

Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg, der 1998 endete, gehört Kambodscha zu den am stärksten verminten Ländern der Welt. Die US-Armee hatte zudem während des Vietnam-Kriegs in den Sechziger- und Siebzigerjahren in den Nachbarländern Kambodscha und Laos Millionen Streubomben abgeworfen, um Stützpunkte von Kommunisten zu treffen.