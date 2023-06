Federführend in dem Fall ist das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe, die eng mit Fahndern in der Türkei, Österreich und in der europäischen Koordinierungsstelle Europol in Den Haag zusammenarbeitet. Außerdem hat Deutschland seit Dezember mit Serbien und Rumänien ein sogenanntes Joint Investigation Team (JIT) aufgebaut.