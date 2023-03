Bereits zwölf Lawinentote in British Columbia

Die vier waren als Teil einer zehnköpfigen Gruppe – neun Teilnehmer und ein Guide – am Mittwoch zu einer Heliskiing-Tour in der Nähe von Invermere in British Columbia aufgebrochen, wie unter anderem CTV News berichtete. Gegen Mittag sei eine Lawine abgegangen und habe die Personen erfasst. Drei blieben unverletzt. Der genaue Hergang des Unglücks sei noch nicht bekannt, hieß es laut BR aus der für Eging zuständigen Polizeiinspektion in Vilshofen.