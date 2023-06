Rauch von den Waldbränden zog den Angaben zufolge die Atlantikküste hinab Richtung Süden und sorgte für Warnungen angesichts der Luftqualität in den US-Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania.

Auch Kanadas Westen kämpft seit Wochen gegen Waldbrände. Nach Angaben der Behörden sind in der Provinz Alberta in diesem Jahr bei mehr als 546 Bränden mehr als eine Million Hektar Land abgebrannt. In mehr als der Hälfte der Fälle wurden die Feuer nach Angaben der Behörden durch Menschen verursacht, 59 Brände gingen demnach auf Blitzeinschläge zurück.