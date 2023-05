Die westkanadische Provinz Alberta hat angesichts von mehr als 100 Waldbränden den Notstand ausgerufen. Das teilte die Premierministerin der Provinz, Danielle Smith, am Samstagabend auf Twitter mit . Alle Ressourcen müssten zur Bekämpfung der »beispiellosen Krise« eingesetzt werden. Mittlerweile mussten laut Behörden knapp 25.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Angefacht von starken Winden stieg die Zahl der Feuer in der Provinz auf 110. Den Behörden zufolge sind 33 von ihnen außer Kontrolle. Knapp 122 000 Hektar Land seien abgebrannt – eine Fläche fast halb so groß wie das Saarland.