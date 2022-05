Ein Sprunggerät auf Abwegen: Von einem Tornado durch die Luft gewirbelt fliegt dieses Kindertrampolin über Autodächer in den Straßen Torontos. Der Sturm fegte am Samstag durch Kanadas bevölkerungsreichste Provinz Ontario, wie hier in Ottawa, und durch den Norden der USA. Dabei sind insgesamt mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, mindestens 44 weitere wurden verletzt. Der Nationale Wetterdienst meldete Windgeschwindigkeiten von 130 bis 220 Stundenkilometern. Am Sonntag waren Hunderttausende noch ohne Strom, einige Straßen waren durch umgestürzte Masten und andere Trümmerteile blockiert. Lokale Wetterexperten teilten mit, der Sturm sei ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Wahrscheinlich hätte warme Luft in Kombination mit starken Winden über dem Lake Michigan zu dem Tornado geführt. In den Tagen zuvor hatten heftige Stürme weitere Teile Nordamerikas heimgesucht.