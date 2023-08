Die kanadische Regierung hat am Dienstag in die USA reisende Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde vor Risiken in einigen Teilen des Landes gewarnt. In einem auf der Webseite des Außenministeriums veröffentlichten Hinweis werden die betroffenen Reisenden aufgefordert, »staatliche und örtliche Gesetze und Richtlinien zu überprüfen«, die Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde betreffen könnten.