Kanada kämpft bereits seit Monaten gegen Waldbrände in mehreren Teilen des Landes. Waldbrände sind in vielen Regionen Kanadas ein jährlich auftretendes Phänomen. In diesem Jahr handelt es sich allerdings um die schlimmste bekannte Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes.

Betroffen ist seit dem Winter bereits ein fast doppelt so großes Gebiet wie im besonders schlimmen Waldbrandjahr 1995. Insgesamt sind laut kanadischem Waldbrandzentrum CIFFC bereits 13,9 Millionen Hektar abgebrannt – eine Fläche größer als Island.

In Provinzen im Westen Kanadas stieg die Durchschnittstemperatur nach Angaben des Ministeriums für Umwelt und Klimawandel seit Mitte des 20. Jahrhunderts um 1,9 Grad Celsius.