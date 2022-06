Kanada Zwei Bankräuber von der Polizei erschossen

Der Vorfall ereignete sich in der Bank of Montreal in Saanich auf Vancouver Island: Bewaffnete hatten am Dienstagvormittag das Geldinstitut in der Provinz British Columbia überfallen. Etliche Beamte seien daraufhin zum Tatort geeilt und hätten dort verdächtige Männer angetroffen, meldete die örtliche Polizei.